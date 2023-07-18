В Крыму убийство 14-летней давности раскрыли по геномному следу

Жителю Симферополя предъявлено обвинение в жестоком убийстве женщины, совершенном 14 лет назад.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, поздно вечером 23 октября 2009 года на улице Плотинной тогда 47-летний симферополец поссорился с женщиной, с которой недавно познакомился.

Ссора переросла в драку, и кавалер нанес несколько ударов камнем по голове. Смертельно травмированную женщину он оставил в прибрежных зарослях городского водохранилища, где ее тело позже обнаружили прохожие.

Тогда правоохранительные органы проводили работа по установлению личности и розыску лица, совершившего преступление, со слов прохожих даже составлялся фоторобот, однако мероприятия результатов не принесли.

В рамках системной работы по расследованию преступлений прошлых лет сотрудниками СК проанализированы имеющиеся в деле сведения, заново изучены обстоятельства и вещественные доказательства.

На момент совершения преступления рядом с погибшей был обнаружен оставленный злоумышленником предмет с геномным следом. При возобновлении расследования уголовного дела он был внесен в современную базу данных, которая выдала стопроцентное совпадение с генотипом жителя Симферополя, отбывающего наказание в колонии строгого режима Адыгеи за совершенное в 2017 году половое преступление против несовершеннолетней.

Под тяжестью доказательств мужчина свою вину признал полностью. Он был этапирован из мест заключения в Симферополь для проведения следственных действий, где в ходе проверки показаний на местности подробно рассказал об обстоятельствах совершенного убийства.

Симферополь, Олег Яковенко

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