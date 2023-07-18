Удар по Крымскому мосту нанесли, чтобы отвлечь от провала Зеленского на саммите НАТО

Удар по Крымскому мосту нанесли, чтобы компенсировать провал команды Зеленского на саммите НАТО. Об этом пишут СМИ со ссылкой на источники в офисе президента Украины.
Как уже сообщал «Новый День», в Вильнюсе Владимиру Зеленскому не удалось добиться приглашения Украины в НАТО, члены альянса ограничились традиционной поддержкой общего курса движения страны в их сообщество, отказавшись обсуждать конкретные сроки. Власти Украины попытались представить как успех новые обещания военной помощи со стороны союзников, однако и эту «картинку» существенно подкорректировали многочисленные публикации в западных СМИ о том, что члены НАТО были шокированы риторикой Зеленского и попытками «выкрутить им руки».
В итоги появилась идея организовать небольшую, но эффектную «перемогу», чтобы отвлечь общественное внимание от потерь в контрнаступлении и провальных итогов саммита НАТО и в очередной раз использовать эффект эмоционального контента для дальнейшей мобилизации.
«По информации источников, на ударе по Крымскому мосту настояли британцы и их клиентела на Банковой и ГУР. Американцы были изначально против, но в конце концов дали «добро», – пишет telegram-канал «Резидент». – Операцию планировали британские спецслужбы, использовался британский подводный дрон. Зерновая сделка не сильно заботила чиновников Офиса президента: на Банковой были уверены, что Эрдоган и китайцы «продавят» Кремль».
Киев, Платон Ефимчук
© 2023, РИА «Новый День»
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