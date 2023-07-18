В Крыму нашли голову боспорского царя

На античном городище Артезиан под Керчью нашли мраморную голову боспорского царя Фарнака. Она лежала в хозяйственной яме.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», находка принадлежит участникам Археологической экспедиции Московского педагогического университета.

Обломок мраморной статуи лежал позднеантичной хозяйственной яме под массивом забутовки, рассказали в пресс-службе Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника. Ученые предполагают, что голову не сбрасывали в яму, как мусор, а положили туда в ходе определенного религиозного ритуала.

Судя по находке, статуя царя в образе бога Зевса была выполнена в человеческий рост из цельного массива белого мрамора со светло-серыми прожилками.

По мнению ученых, статуя стояла в храме или перед ним на прямоугольном мраморном возвышении, обломки которого тоже найдены в южной части городища.

Голова царя Фарнака сохранилась неполностью: лицевая часть статуи повреждена – нос и часть верхней губы отбиты в древности. Также утрачено украшение – возможно, это был головной убор, диадема или венок, так как скульптор намеренно сделал верх головы более плоским, чтобы потом зафиксировать на нем элемент декора.

Этот и другие найденные артефакты наталкивают ученых на мысль, что в Артезиане находилась не только царская резиденция, но и крупный культурный центр, в котором существовал культ обожествленного боспорского правителя.

Мраморную голову Фарнака передали в Керченский лапидарий.

Керчь, Лиана Макоба

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