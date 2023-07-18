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Вторник, 18 июля 2023, 19:29 мск

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Временный дублер для Крымского моста обещают построить к осени

Временный дублер для Крымского моста обещают построить за два месяца.

По словам вице-премьера России Марата Хуснуллина, для восстановления моста необходимо применить нестандартные решения – построить временную платформу между железнодорожной и автомобильной частями, с которой будут производиться работы.

Хуснуллин так же уточнил, что по предварительным оценкам восстановление Крымского моста обойдется в 1-1,3 млрд рублей.

Москва, Мирослава Мельник

© 2023, РИА «Новый День»

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