Временный дублер для Крымского моста обещают построить к осени

Временный дублер для Крымского моста обещают построить за два месяца.

По словам вице-премьера России Марата Хуснуллина, для восстановления моста необходимо применить нестандартные решения – построить временную платформу между железнодорожной и автомобильной частями, с которой будут производиться работы.

Хуснуллин так же уточнил, что по предварительным оценкам восстановление Крымского моста обойдется в 1-1,3 млрд рублей.

Москва, Мирослава Мельник

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