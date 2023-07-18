Временный дублер для Крымского моста обещают построить к осени

Временный дублер для Крымского моста обещают построить за два месяца.
По словам вице-премьера России Марата Хуснуллина, для восстановления моста необходимо применить нестандартные решения – построить временную платформу между железнодорожной и автомобильной частями, с которой будут производиться работы.
Хуснуллин так же уточнил, что по предварительным оценкам восстановление Крымского моста обойдется в 1-1,3 млрд рублей.
Москва, Мирослава Мельник
© 2023, РИА «Новый День»
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