Группу детей госпитализировали с отравлением после купания в Черном море

В Туапсинском районе Краснодарского края в больницу с отравлением попали 12 детей и их тренер.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре региона, группа, в состав которой входили 21 подросток в возрасте от 11 до 16 лет и несколько взрослых, находилась на базе «Парус».

Несмотря на запрет, введенный местными властями из-за плохой санитарно-эпидемиологической обстановки, дети и тренер купались в море. После этого у них появилась тошнота, поднялась температура.

Тех у кого состояние было наиболее тяжелым, госпитализировали. «В настоящее время состояние пострадавших удовлетворительное. Угрозы жизни и здоровью нет», – сообщили в ведомстве.

Правоохранительные органы проверят соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства, в том числе владельцем базы отдыха.

Туапсе, Лиана Макоба

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