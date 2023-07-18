Группу детей госпитализировали с отравлением после купания в Черном море

В Туапсинском районе Краснодарского края в больницу с отравлением попали 12 детей и их тренер.
Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре региона, группа, в состав которой входили 21 подросток в возрасте от 11 до 16 лет и несколько взрослых, находилась на базе «Парус».
Несмотря на запрет, введенный местными властями из-за плохой санитарно-эпидемиологической обстановки, дети и тренер купались в море. После этого у них появилась тошнота, поднялась температура.
Тех у кого состояние было наиболее тяжелым, госпитализировали. «В настоящее время состояние пострадавших удовлетворительное. Угрозы жизни и здоровью нет», – сообщили в ведомстве.
Правоохранительные органы проверят соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства, в том числе владельцем базы отдыха.
Туапсе, Лиана Макоба
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