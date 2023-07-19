Трасса «Таврида» в Крыму перекрыта из-за крупного пожара

В Крыму произошло ЧП в Кировском районе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», возник пожар на полигоне. Причина официально пока не сообщается. По данным telegram-канала Mash, горит склад боеприпасов.

«Из зоны, прилегающей к полигону в Кировском районе, планируется временная эвакуация жителей четырех населенных пунктов – это более двух тысяч человек. Развернут оперативный штаб, на месте работают все профильные службы», – заявил глава РК Сергей Аксенов.

В связи с возникновением пожара перекрыта трасса «Таврида» с 118 км по 130 км. Транспорт перенаправляется по региональной сети через населенные пункты Старый Крым и Первомайское (это старая керченская дорога).

«В районе Первомайского, Старого Крыма уходим с Тавриды на старую дорогу. На Тавриду возвращаемся за Феодосией. Также в обратном направлении, – пояснил советник главы Крыма Олег Крючков. – Дорога там хорошая, проблем не будет».

«Движение автобусов по межрегиональным маршрутам временно переориентировано на автомобильную дорогу Белогорск – Феодосия», – добавил министр транспорта РК Николай Лукашенко.

Схема объезда от МИнтранса РК:

Схема объезда от ГИБДД:

Симферополь, Олег Яковенко

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