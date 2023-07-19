Экскурсионные автобусы в Крым пустили по альтернативному маршруту

Экскурсионные автобусы в Крым и с полуострова отправляются по альтернативному сухопутному пути через новые регионы. Об этом заявили в министерстве транспорта РК.

Как уже сообщал «Новый День», в ночь на понедельник было повреждено автодорожное полотно Крымского моста. Движение – реверсивное, по одной стороне восстановили вечером того же дня. Вторая полоса нуждается в восстановлении.

Поэтому через мост пропускают только легковой транспорт. На паромах через Керченский пролив перевозят только рейсовые автобусы.

Грузовики и экскурсионные автобусы могут попасть в Крым только по альтернативному маршруту.

Симферополь, Олег Яковенко

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