Экскурсионные автобусы в Крым пустили по альтернативному маршруту

Экскурсионные автобусы в Крым и с полуострова отправляются по альтернативному сухопутному пути через новые регионы. Об этом заявили в министерстве транспорта РК.
Как уже сообщал «Новый День», в ночь на понедельник было повреждено автодорожное полотно Крымского моста. Движение – реверсивное, по одной стороне восстановили вечером того же дня. Вторая полоса нуждается в восстановлении.
Поэтому через мост пропускают только легковой транспорт. На паромах через Керченский пролив перевозят только рейсовые автобусы.
Грузовики и экскурсионные автобусы могут попасть в Крым только по альтернативному маршруту.
Симферополь, Олег Яковенко
© 2023, РИА «Новый День»
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