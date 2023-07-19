В Черном море обнаружили дрейфующую украинскую мину

В Черном море обнаружили сорванную дрейфующую украинскую мину.

Как сообщили РИА «Новый День» в Минобороны РФ, мину заметили с патрульного корабля Черноморского флота «Сергей Котов» в юго-западной части моря в 180 километрах северо-восточнее Босфора.

«По решению командира в воздух подняли вертолет Ка-27, экипаж уничтожил находку пулеметным огнем», – сообщили в ведомстве.

Севастополь, Олег Яковенко

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