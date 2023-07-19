Научим пить и материться: в Крыму нашли способ борьбы с расслабленными родителями

В Крыму придумали способ, как обезопасить себя и туристов от чужих детей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», оставленные без присмотра дети становятся все большей проблемой. Пока родители расслабляются, не обращая внимая на наследников или вовсе забыв об их существовании, малыши и дети постарше мешают другим отдыхающим или лезут вводу, рискуя утонуть и вынуждая других отдыхающих следить за ними.

Особенно много проблем детишки доставляют в заведениях общепита: кричат, бегают по всему залу и внезапно бросаются под ноги людям с подносами.

На входе в одно из кафе Коктебеля появилось предупреждение: «Оставленных без присмотра детей мы напоим Ред Булом и научим материться». Насколько действенным оказалось предупреждение, пока не известно, но фото объявления пошло «гулять» по соцсетям и вызвало одобрение у пользователей.

Коктебель, Лиана Макоба

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