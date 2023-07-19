В Севастополе утонул 7-летний ребенок

На одном из пляжей Севастополя утонул 7-летний ребенок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла на пляже «Омега» днем 18 июля.

«Установлено, что местная жительница и четверо ее детей купались в море. Внезапно один из детей, 7-летний мальчик, начал тонуть, скрылся под водой, его оперативно извлекли находившиеся на пляже спасатели, оказали первую медицинскую помощь. Прибывшие на место происшествия работники скорой медицинской помощи в течение 30 минут проводили неотложные реанимационные мероприятия, однако спасти ребенка не удалось», – рассказали в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства трагедии. «В ходе проверки будет дана оценка действиям матери по присмотру и надзору за несовершеннолетними, а также оперативным службам в части своевременного оказания помощи ребенку», – заявили в ведомстве.

Отметим, что накануне прокуратура выявила ряд грубых нарушений при содержании городских пляжей. Речь о «Песочном», «Аквамарине», «Парке Победы» и все той же «Омеге».

К последнему, в частности, возникли претензии в связи с состоянием инфраструктуры на берегу: установленные там душевые, раздевалки, навесы, дорожки, а также детская и спортивная площадки, как выяснилось, нуждаются в обновлении и ремонте.

Кроме того, на территории пляжа было выявлено более 30 торговых объектов, установленных без разрешительных документов и в не предназначенных для этого местах.

Впрочем, на других пляжах ситуация аналогичная, отметили в ведомстве.

Севастополь, Лиана Макоба

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