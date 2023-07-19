Работу Керченской паромной переправы будут прекращать ночью

Работу Керченской паромной переправы будут останавливать на ночь. Об этом сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

«Для удобства пассажиров перевозчикам рекомендуется прибывать на переправу не позже 18:00 и не ранее 5:00, т. к. с 21:00 до 05:00 работа переправы будет приостановлена на регулярной основе до особого распоряжения», – заявил чиновник.

По его словам, в приоритетном порядке через паромную переправу переправляются дети, затем рейсовые автобусы, потом грузовой транспорт с товарами первой необходимости.

Другие заказные автобусы направляются через альтернативный сухопутный путь либо самостоятельно организуют трансфер по схеме «автобус – электричка – автобус».

Лукашенко добавил, что по просьбам перевозчиков профильные службы готовы формировать организованные колонны для проезда по сухопутному пути. Движение можно осуществлять круглосуточно.

Керчь, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»