Трафик по сухопутному коридору в Крым вырос в разы

Трафик на Джанкой из Херсонской области после теракта на Крымском мосту вырос в 2,5 раза.
Как уже сообщал «Новый День», в ночь на понедельник было повреждено автодорожное полотно Крымского моста. Движение – реверсивное, по одной стороне восстановили вечером того же дня. Вторая полоса нуждается в восстановлении.
Поэтому через мост пропускают только легковой транспорт. На паромах через Керченский пролив перевозят только рейсовые автобусы.
Грузовики и экскурсионные автобусы могут попасть в Крым только по альтернативному маршруту. Им же могут воспользоваться владельцы легкового транспорта.
Сейчас местные власти сейчас пытаются оптимизировать трафик и пропускной режим, чтобы снизить угрозу возникновения автомобильных пробок.
Это касается как въезда в Крым со стороны Херсонской области, так и обратного направления.
Джанкой, Олег Яковенко
© 2023, РИА «Новый День»
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