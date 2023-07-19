Трафик по сухопутному коридору в Крым вырос в разы

Трафик на Джанкой из Херсонской области после теракта на Крымском мосту вырос в 2,5 раза.

Как уже сообщал «Новый День», в ночь на понедельник было повреждено автодорожное полотно Крымского моста. Движение – реверсивное, по одной стороне восстановили вечером того же дня. Вторая полоса нуждается в восстановлении.

Поэтому через мост пропускают только легковой транспорт. На паромах через Керченский пролив перевозят только рейсовые автобусы.

Грузовики и экскурсионные автобусы могут попасть в Крым только по альтернативному маршруту. Им же могут воспользоваться владельцы легкового транспорта.

Сейчас местные власти сейчас пытаются оптимизировать трафик и пропускной режим, чтобы снизить угрозу возникновения автомобильных пробок.

Это касается как въезда в Крым со стороны Херсонской области, так и обратного направления.

Джанкой, Олег Яковенко

© 2023, РИА «Новый День»