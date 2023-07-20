Украина атаковала беспилотниками северо-запад Крыма

Украина атаковала беспилотниками северо-западную часть Крыма, есть погибшие.

«В результате удара вражеского БПЛА в одном из населенных пунктов на северо-западе Крыма повреждено четыре административных здания. На месте работают профильные службы.

К сожалению, не обошлось без жертв – погибла девочка-подросток. Выражаю искренние и глубокие соболезнования родным и близким. Семье будет оказана вся необходимая поддержка», – сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Подробности налета не уточняются.

Симферополь, Олег Яковенко

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