Украина атаковала беспилотниками северо-запад Крыма

Украина атаковала беспилотниками северо-западную часть Крыма, есть погибшие.
«В результате удара вражеского БПЛА в одном из населенных пунктов на северо-западе Крыма повреждено четыре административных здания. На месте работают профильные службы.
К сожалению, не обошлось без жертв – погибла девочка-подросток. Выражаю искренние и глубокие соболезнования родным и близким. Семье будет оказана вся необходимая поддержка», – сообщил глава РК Сергей Аксенов.
Подробности налета не уточняются.
Симферополь, Олег Яковенко
© 2023, РИА «Новый День»
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