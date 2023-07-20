Власти Крыма и Севастополя разъяснили ситуацию с бензином

В Севастополе жалуются на проблемы с бензином. Ситуацию разъяснил губернатор Михаил Развожаев.

«Часть жителей жалуются, что на одной из сетей АЗС отказывают в заправке 95-м и 92-м бензином, ссылаясь на «резерв», который отпускают по талонам или топливным картам.

Подчеркиваю: на данный момент дефицита топлива в городе нет. Есть небольшие задержки с поставкой 92-го бензина. У сетей АЗС действительно есть обязательства, они должны выполнять контракты. Поэтому на каких-то заправках возникают ситуации с резервированием топлива для предприятий, отвечающих в том числе и за жизнедеятельность города. Как только появляется топливо, то его начинают отпускать», – заявил Развожаев.

Вместе с тем, губернатор Севастополя признает, что цены на топливо продолжают расти: «Специалисты департамента городского хозяйства проверяют поступившие сообщения севастопольцев, выезжают на заправки и фиксируют цены. Все собранные данные мы передаем в территориальное отделение Федеральной антимонопольной службы. ФАС проведут все необходимые проверки. В случае выявления наличия признаков нарушения антимонопольного законодательства, будут приниматься меры антимонопольного реагирования».

О том, что проблем с бензином быть не должно, заявляют и в Крыму.

«Республика Крым в полном объеме обеспечена горюче-смазочными материалами, которые поставляются в том числе с материка. Также республика обеспечена дизельным топливом и бензином АИ-95 и АИ-92, который находится на всех автозаправочных станциях. Ситуация в Крыму стабильная и находится под контролем правительства.

Все жители нашей республики могут быть спокойны. Стратегических запасов в Крыму более чем достаточно. Крым полностью обеспечен топливом», – заявил председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк.

Севастополь, Олег Яковенко

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