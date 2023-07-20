В Кировском районе Крыма стабилизируется ситуация

Ситуация в Кировском районе Крыма стабилизируется.

Как сообщили РИА «Новый День» в Оперативном штабе республики, в Минобороны РФ готовы приступить к обследованию территории на полигоне, исходя из чего будут выработаны рекомендации для населения.

Продолжаются мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в ближайших 5 населенных пунктах (селах Кринички, Приветное, Абрикосовка, Айвазовское, Бабенково). Организовано дежурство 5 временных постов.

По результатам обследований будет решен вопрос о возвращении жителей в свои дома. Напомним, вчера из 5-ти близлежащих к полигону населенных пунктов эвакуировали людей. В данный момент в пунктах временного размещения остается около 70 человек (многие выехали к родным и знакомым). Организовано психологическое сопровождение эвакуированных.

Ситуация находится на контроле правительства Республики Крым.

Симферополь, Олег Яковенко

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