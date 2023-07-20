На трассе «Таврида» возобновили движение

С трассы «Таврида» сняты все ограничения.

Как уже сообщал «Новый День», движение по трассе на участке с 118 км по 130 км было закрыто в связи с возгоранием склада боеприпасов. Автомобилистов отправили в объезд через Старый Крым, Первомайское и Приморский.

Сейчас ситуация на полигоне, где располагался склад, стабилизировалась.

«Движение по трассе «Таврида» в Кировском районе возобновлено», – сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Симферополь, Лиана Макоба

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