В Ялте собираются построить пятизведочный отель

В Ялте собираются построить отель категории «пять звезд» с собственной развитой инфраструктурой и уникальной архитектурой.

Как сообщили РИА «Новый День» в Минкурортов Крыма, стройка развернется на месте на месте старого долгостроя: в 90-х годах прошлого века рядом с комплексом «Ялта-Интурист» начали возводить новую гостиницу, но завершить не смогли. С тех пор здание несколько раз пытались закончить, но безрезультатно.

Новый инвестор, в роли которого выступила кинокомпания широкого профиля (организация позиционирует себя как «российская многопрофильная компания, задачами которой являются укрепление духовно-патриотических основ государства, социально-экономического развития России; главные направления деятельности – индустрия кино и развлечений, сферы семейного отдыха и гостеприимства, а также строительство жилья, сельское хозяйство, управление недвижимостью и другие, обещает реализовать проект за 5 лет.

Разбирать уже возведенные конструкции не будут: новый комплекс создадут на их основе.

«Инвестиционный проект предварительно был согласован с министерством курортов и туризма РК. Для его реализации при содействии ведомства было одобрено проектное финансирование на уровне Министерства экономического развития РФ по программе льготного кредитования по ставке от 3 до 5% годовых по постановлению правительства РФ № 141, – рассказали в ведомстве. – В отношении объекта были проведены исследования состояния конструкций и началась проработка технико-экономических показателей. В ближайшее время планируется согласовать технико-экономические показатели и исходную концепцию с администрацией города Ялты и Правительством РК и после этого приступить к рабочему проектированию».

Одновременно будет реконструирован пляж пансионата «Донбасс» – этот проект планируется реализовать в течение 2 лет. Общая территория обновленного пляжа составит более 12 тысяч 500 м2. Он будет включать бя пирсы, рестораны и бары, спортивную, детскую и прогулочную зоны, различные аттракционы, в том числе, водные. На благоустройство выделено около 400 млн рублей. После реконструкции пляж будет называться «Изумрудный».

Ялта, Лиана Макоба

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