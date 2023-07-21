Киев просит союзников вернуть в страну украинцев призывного возраста

Правительство Украины всерьез намеревается вернуть из-за границы мужчин призывного возраста.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», этот вопрос представители офиса президента, в числе прочего, пытались согласовать на саммите НАТО.

Судя по всему, в отличие от вступления страны в Альянс, эти переговоры прошли успешно.

«Германия, Франция и Италия согласились выработать механизмы для такого формата, – пишет telegram-канал «Резидент» со ссылкой на свои источники. – А страны Восточной Европы – Польша, Чехия, Прибалтика готовы уже начать работу с украинскими ТЦК и передать данные».

Напомним, украинские власти запретили выезд за границу для мужчин возрастом от 18 до 60 лет. Но есть исключения для инвалидов, многодетных отцов, волонтеров и некоторых других категорий.

Согласно официальным данным, из тех, кто в 2022 году получил разрешение временно покинуть страну в связи с работой или другими обстоятельствами, на Украину не вернулись более 11%.

Киев, Платон Ефимчук

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