Крымскую спортшколу осчастливили руинами на выселках (ФОТО)

Одну из спорт школ Крыма осчастливили новым имуществом: учреждение получит спортплощадку с развалинами в 8 километрах от основного здания.

Как передает корреспондент «Новый День», в апреле текущего года Совмин Крыма принял новую редакцию Госпрограммы РК по развитию физической культуры и спорта. Смысл поправок ясен: увеличить долю граждан, занимающихся физкультурой, профинансировать, улучшить, приблизить…

Правительство тут же бросилось выполнять скорректированную программу. В конце июня Совет министров издал распоряжение №1018-р «О вопросах управления имуществом». Совмин дал согласие на передачу из муниципальной собственности муниципального образования городской округ Ялта в государственную собственность

Республики Крым объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: Республика Крым, Ялта, пгт Гаспра, шоссе Севастопольское, 1.

Точнее сказать, объекты передаются Государственному бюджетному учреждению дополнительного образования «Спортивная школа №6».

Спортшкола находится в Ялте, по адресу улица Пироговская/Пионерская, 2/4. На обучение туда, сказано на сайте спортшколы. могут попасть дети «при условии выполнения ими контрольных нормативов по общей и специальной физической подготовке, установленных Федеральными стандартами спортивной подготовки по виду спорта». То есть имеющие способности, перспективы и хорошую спортивную подготовку. Обучение для одних платное, для других – за счет бюджетов разных уровней.

И вот это продвинутое спортивное заведение Совмин решил облагодетельствовать, щедрой рукой передав восемь объектов недвижимости в Гаспре (далековато – 8 км с лишним от основного здания, хотя спортсмены по нижней дороге – через Ливадию и Ореанду – добежать при желании могут).

30 лет назад это была спортплощадка, где ученики гаспринской школы играли в футбол и баскетбол, а одноклассники, сидя на трибунах, за них болели. Теперь в документе упоминаются только семь подпорных стенок длиной от 10 до 42 м и «спортивно-оздоровительные сооружения» – трибуны №1 площадью 126 кв метров. На месте становится ясно, что теперь эта недвижимость не для юных – быстроногих.

Подпорные стенки

Противооползневые сооружения разваливаются, но все еще подпирают чей-то частный дом, импровизированные автостоянки. Трибуны обнаружить вообще не удалось.

Тем не менее, министерству спорта РК предписано совместно с администрацией Ялты обеспечить передачу указанного недвижимого имущества спортшколе. А та должна зарегистрировать права оперативного управления на недвижимое имущество и доложить о проделанной работе до 25 декабря 2023 года.

Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложен на вице-премьера Светлану Маслову. Распоряжение подписал глава правительства Юрий Гоцанюк.

Разбитый спортзал – сосед баскетбольной площадки, в распоряжении о передаче его нет. Скорее всего, имеет частного собственника.

Симферополь, Ольга Картошина

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