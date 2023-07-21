В Севастополе снова начнут строить корабли

В Севастополе снова будут строить корабли.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вопрос модернизации и дальнейшей производственной загрузки Севастопольского морского завода имени Серго Орджоникидзе обсуждался на встрече губернатора Михаила Развожаева с генеральным директором АО «ОСК» Алексеем Рахмановым.

В первую очередь собираются начать строить зерновозы – балкеры от 40 до 60 тысяч тонн (уже есть реальные проекты), а в перспективе может быть и больше. «Потребность в них очень большая. Мощности у «ОСК» все есть, понимание – откуда возьмутся ресурсы на модернизацию и покупку необходимого оборудования. Это в том числе и средства Фонда развития промышленности», – рассказал Развожаев.

Начать производство планируют осенью следующего года. Крупнотоннажное крупноблочное судостроение на настоящем этапе возможно за счет строительства универсальных сухогрузных судов смешанного река-море плавания. В рамках производственного цикла будет задействованы площадки «Северная» и «Южная», изготовление металлоконструкций планируется на базе площадки «Инкерман», уточнил губернатор Севастополя.

Севастополь, Олег Яковенко

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