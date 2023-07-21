Зеленский отомстил послу, раскритиковавшему его за дипломатическое хамство

Президент Владимир Зеленский уволил посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко, раскритиковавшего главу государства за готовность «каждое утро благодарить» британского министра.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», после того как министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Украина недостаточно благодарит союзников за предоставление оружия, Зеленский записал 8-минутный спич, во время которого 47 раз сказал «дякую». При этом сам тон был не очень благодарным:

«Как еще нам нужно поблагодарить? Пусть напишет мне, как надо поблагодарить людей, чтобы мы полностью были благодарны. А еще можем утром просыпаться и благодарить министра лично», – заявил Зеленский.

Пристайко публично (в интервью на ТВ) назвал сарказм президента Украины нездоровы, заявив: «Не нужно показывать, что между Украиной и Западом есть противоречия».

То ли Зеленский обиделся, то ли были еще какие-то причины, но президент Украины подписал указ об освобождении Пристайко от должностей Чрезвычайного и Полномочного посла Украины в Великобритании и постоянного представителя Украины при Международной морской организации.

Киев, Платон Ефимчук

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