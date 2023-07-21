События текущей недели в Крыму отразились на турпотоке

События текущей недели в Крыму (обстрел Крымского моста, атаки беспилотников) отразились на турпотоке. Об этом сообщают представители туротрасли.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на этой неделе в некоторых санаториях и крупных отелях аннулировали до 10% броней на ближайшее время, в гостевых домах – до 20%. Однако уже приехавшие в Крым менять планы не собираются.

«Те туристы, которые сейчас находятся в Крыму, намерены отдыхать до конца. Каких-то внезапных досрочных отъездов мы не фиксируем, – говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин. – Часть наших туристов, чей отдых подошел к концу, отправилась домой по сухопутному «коридору», через новые российские территории. Поделились потом, что до Ростова-на-Дону доехали на пару часов быстрее, чем ехали раньше через Крымский мост».

При этом Ромашкин отмечает, что продажи новых туров на текущей неделе снизились на 30% к предыдущей.

Напомним, что до 70% туристов в Крыму останавливаются в мини-отелях и гостевых домах. По оценке председателя Ассоциации малых отелей Крыма Наталии Стамбульниковой, в этом секторе аннулируется около 20% бронирований на июль и август.

Сейчас больше всего загружен Южный берег Крыма

«Мы берем в расчет малый бизнес, гостевые дома. На ЮБК «загрузка» – около 60%, на западном побережье – до 40%, на восточном побережье – 30%, – цитирует Стамбульникову «МК». – Например, на городском пляже того же поселка Черноморского на расстоянии 200 метров может быть 20 отдыхающих. Что, согласитесь, очень комфортно».

Представители отрасли напоминают, что текущий сезон в Крыму отличается низкими ценами: в мае стоимость размещения была на 30% ниже, чем год назад, к началу июля – на 10%, а сейчас – на 25% – 30%.

По словам Ромашкина, номер в хорошем крымском отеле по системе «все включено» сегодня стоит 7-8 тысяч рублей в сутки на двоих; в гостиницах попроще и без питания можно найти за 1,5-2 тысячи.

«Разброс большой, – отмечает эксперт. – Те же фешенебельные отели предлагают размещение в номерах за 25 тысяч в сутки. И продают их, покупатель находится. В любом случае, даже если вы едете на своей машине отдыхать в Крым с семьей, то будете тратить по 7-8 тысяч рублей в день, надо сто тысяч на две недели отдыха».

Симферополь, Лиана Макоба

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