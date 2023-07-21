В Симферополе тушат крупный пожар

В Симферополе вспыхнул крупный пожар.
Как передает коррсепондент РИА «Новый День», возгорание произошло на улице Балаклавской в магазине «Фермерский островок» – в этом же здании расположены пивная лавка и аптека.
По предварительной версии, пожар возник из-за короткого замыкания. Горит кровля. Огонь распространился на 400 квадратных метров.
В расположенном вокруг магазина жилом массиве отключен свет.
Прокуратура Крыма начала проверку, в ходе которой будет дана оценка исполнению ответственными лицами требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности.
Симферополь, Олег Яковенко
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