российское информационное агентство 18+

Черные Ножи

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 21 июля 2023, 19:23 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

В Симферополе тушат крупный пожар

В Симферополе вспыхнул крупный пожар.

Как передает коррсепондент РИА «Новый День», возгорание произошло на улице Балаклавской в магазине «Фермерский островок» – в этом же здании расположены пивная лавка и аптека.

По предварительной версии, пожар возник из-за короткого замыкания. Горит кровля. Огонь распространился на 400 квадратных метров.

В расположенном вокруг магазина жилом массиве отключен свет.

Прокуратура Крыма начала проверку, в ходе которой будет дана оценка исполнению ответственными лицами требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Крым, Юг России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия,