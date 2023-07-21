Сенаторы от новых территорий и Крыма предложили лишать россиян гражданства, приобретенного по рождению

В Госдуму внесен проект, подразумевающий распространение механизма прекращения гражданства РФ на тех, кто приобрел его по рождению. Авторами инициативы выступили сенаторы от Крыма, Севастополя и ЛНР.

Как передает корреспондент «Новый День», согласно 6-ой статье Конституции РФ и закона «О гражданстве», россиянин, получивший гражданство по праву рождения, может быть лишен его только в том случае, если сам принял такое решение.

Авторы проекта, которые, сами получили гражданство РФ уже в зрелом возрасте, предлагают лишать гражданства по праву рождения, например, за дезертирство, за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации, за призывы к экстремизму».

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас уже заявил, что проект противоречит Конституции России, и посоветовал коллегам изучить документ, имеющий в стране высшую юридическую силу.

Один из авторов, сенатор от Крыма Сергей Цеков поспешил объяснить, что предлагаемые поправки должны уравнять в правах жителей новых территорий с остальными россиянами:

«Это не будет носить массового характера, – считает он. – Многие личности уезжают за границу, хают Россию, рвут паспорта, создают добровольческие армии, нападают на Белгород. Кричите, рвите – и сидите там, и получайте какое-то другое гражданство, если вы так неуважительно относитесь к России. Они все граждане РФ по рождению и знают, что гражданства их не лишат. А у нас, крымчан, патриотизма гораздо больше, чем в некоторых регионах России, на нас эта норма распространена. Это несправедливо и не соответствует Конституции».

Клишас парировал:

«Я уже высказывал свою позицию по данному вопросу и хочу еще раз подчеркнуть, если федеральный политик, в том числе сенатор Российской Федерации, вносит закон, который противоречит Конституции, Основам конституционного строя, то для такого политика это серьезное основание задуматься, может ли он занимать свою должность».

Москва, Мирослава Мельник

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