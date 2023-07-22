Украина в очередной раз атаковала Крым беспилотниками.

«Противником совершена попытка налета с использованием БПЛА по инфраструктурным объектам Красногвардейского района Республики Крым. Сотрудники МЧС находятся на месте для ликвидации возможных последствий. Работают все профильные службы.

Прошу соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации», – заявил глава РК Сергей Аксенов.

«В сети снова появились видео с объектов инфраструктуры, которые атаковал враг. Просим всех, кто знает авторов этих видео сообщить об этих людях в МВД или ФСБ», – добавил советник главы РК Олег Крючков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 10:30 (мск) временно было остановлено движение и на по Крымскому мосту. О причинах остановки не сообщалось. К 11:25 движение восстановили.

Симферополь, Мирослава Мельник

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