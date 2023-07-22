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Суббота, 22 июля 2023, 13:59 мск

Новости Крым

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В Красногвардейском районе Крыма эвакуируют население

В результате атаки вражеского беспилотника на Красногвардейский район произошла детонация на складе боеприпасов. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Разрушений и пострадавших, по предварительным данным, нет. Принято решение об эвакуации населения в радиусе 5 километров от места ЧП в пункты временного размещения. Для минимизации рисков также решено приостановить движение на Крымской железной дороге. Рассчитываем, что последствия ЧП будут устранены в сжатые сроки. Вся оперативная информация будет размещаться на сайте Министерства транспорта Республики Крым и других официальных ресурсах», – сообщил Аксенов.

Симферополь, Мирослава Мельник

© 2023, РИА «Новый День»

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