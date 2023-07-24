Беспилотники в Крыму попали в склад боеприпасов и жилой дом

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о новой атаке беспилотников.
«В небе над Крымом сбито силами ПВО и подавлено средствами РЭБ 11 БПЛА противника.
Произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе. Также обломками БПЛА поврежден частный дом в Кировском районе.
Все профильные службы работают на местах, – заявил Аксенов. – Прошу сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации».
Советник главы Крыма Олег Крючков добавил: «В социальных сетях и сегменте телеграмма будут жестко отслеживаться и пресекаться факты публикаций фото и видео».
Симферополь, Лиана Макоба
© 2023, РИА «Новый День»
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