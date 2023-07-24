На севере Крыма приостановлено железнодорожное и автомобильное движение

В Крыму в целях безопасности временно остановлено движение по железной дороге в Джанкойском районе и автомобильной трассе Джанкой – Симферополь.
Предварительная схема объезда: Красногвардейское – Мускатное – Нижнегорский – Джанкой.
Как уже сообщал «Новый День», сегодня в небе над полуостровом сбито и подавлено 11 БПЛА. Один из дронов попал в склад боеприпасов в Джанкойском районе, обломки другого повредили частный дом в Кировском районе.
О пострадавших пока не сообщается.
Джанкой, Олег Яковенко
© 2023, РИА «Новый День»
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