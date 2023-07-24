В Джанкойском районе Крыма эвакуируют население

Власти Крыма приняли решение об эвакуации населения в Джанкойском районе.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня в результате атаки беспилотников один из дронов попал в склад боеприпасов. В связи с этим и сел, расположенных в радиусе 5 километров от места ЧП, населением вывезут в пункты временного размещения.

«По предварительной информации, пострадавших нет», заявил глава РК Сергей Аксенов.

Джанкой, Лиана Макоба

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