В Джанкойском районе Крыма эвакуируют население

Власти Крыма приняли решение об эвакуации населения в Джанкойском районе.
Как уже сообщал «Новый День», сегодня в результате атаки беспилотников один из дронов попал в склад боеприпасов. В связи с этим и сел, расположенных в радиусе 5 километров от места ЧП, населением вывезут в пункты временного размещения.
«По предварительной информации, пострадавших нет», заявил глава РК Сергей Аксенов.
Джанкой, Лиана Макоба
© 2023, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube