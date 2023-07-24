Минобороны РФ прокомментировало атаку на Крым

Министерство обороны России официально прокомментировало происшествие в Крыму.

«В течение ночи 24 июля пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку семнадцатью беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории полуострова Крым.

Четырнадцать украинских БПЛА были подавлены средствами РЭБ, из которых одиннадцать беспилотников потерпели крушение в акватории Черного моря, и еще три упали на территории полуострова.

Кроме того, три БПЛА были уничтожены средствами ПВО.

В результате пресеченной террористической атаки пострадавших нет».

Как уже сообщал «Новый День», в целях безопасности власти Крыма приняли решение об эвакуации жителей в радиусе 5 км от места падения беспилотников. Кроме того, были перекрыты железная и автомобильная дороги «Джанкой – Симферополь».

Однако «после обследования специалистами Минобороны, МЧС и дорожных служб принято решение возобновить ранее приостановленное движение по автомобильной трассе Джанкой – Симферополь», – сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Симферополь, Олег Яковенко

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