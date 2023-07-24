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Понедельник, 24 июля 2023, 10:38 мск

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Власти Львова заявили о попытке украсть останки легендарного разведчика Кузнецова

Во Львове повредили могилу советского разведчика Николая Кузнецова. Об этом сообщил мэр Андрей Садовой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Николай Кузнецов лично ликвидировал 11 генералов и высокопоставленных чиновников нацистской Германии. Погиб в 1944 году в окрестностях Львова в перестрелке с украинскими боевиками, поддерживавшими оккупационную власть. Его останки поисковики обнаружили в урочище Кутыки в сентябре 1959 года. В июле 1960 Кузнецова перезахоронили во Львове на Холме Славы.

В 2020 году потомки разведчика решили забрать останки, чтобы перезахоронить их в России. Но Садовой категорически отказался их отдать. Тогда родственники Кузнецова обратились в суд. И в октябре 2021 года Верховный суд Украины обязал мэрию Львова передать останки Героя Советского союза, легендарного разведчика Николая Кузнецова его близким.

Но Садовой проигнорировал это решение.

Теперь могилу пытались вскрыть: неизвестные сдвинули верхнюю мраморную плиту. В мэрии Львова пришли к выводу, что останки пытались украсть. Теперь делом занимается полиция.

Львов, Платон Ефимчук

© 2023, РИА «Новый День»

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