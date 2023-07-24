На Украине нарастают темпы всеобщей мобилизации

На Украине увеличиваются темпы всеобщей мобилизации: с 1 августа мужчинам в Украине будут выдавать аж 3 повестки в военкомат. Об этом сообщили в пресс-службе Львовского областного ТЦК.

Первая – для уточнения данных. Ее вручают для уточнения и обновления информации о составе семьи, состоянии здоровья военнообязанных, месте работы и т.д.

Вторая – на прохождение военно-врачебной комиссии – обязывает пройти медицинское обследование. К повестке прилагается карта обследования и медосмотра военнообязанного. После медкомиссии на этой карточке будет указан вывод ВЛК о пригодности, непригодности или ограниченной пригодности к военной службе.

Третья – мобилизационное предписание. Эта повестка вручается военнообязанному после прохождения медкомиссии, если он признан годным к прохождению военной службы.

Эксперты отмечают, что трек мобилизации будет набирать обороты весь год: для Генштаба важно закрыть потери на фронте, чтобы иметь в резерве несколько десятков бригад на случай контрнаступления России. Приазовская операция перешла в долгое позиционное противостояние, и руководству ВСУ важно иметь под рукой поток мобилизованных, которые могут заменить вышедшие из строя бригады.

Между тем, украинцы идти на фронт не желают: согласно официальным данным, добровольно в военкоматы приходит только 20% от плана, причем, половина из них – контрактники.

Соцопросы, проведенные по заказу офиса президента Украины показали, что более 80% оставшихся в стране негативно воспринимают методы ТЦК. В обществе сформировалось недоверие к военкомам, а коррупционные скандалы формируют из ТЦК негативный образ власти.

Масла в огонь подливает и история с бывшим одесским военкомом Борисовым, которому предъявили подозрение в коррупции, но под стражу не заключили. В результате подследственный исчез. Предполагается, что спокойно уехал за границу.

Киев, Платон Ефимчук

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