На территорию охраны Крымского моста вломились двое с топором

На территорию охраны Крымского моста вломились два парня с топором.

«Охрана, ошарашенная появлением банды в панамках, вызвала полицию и Росгвардию», – пишет telegram-канал «Mash на волне». Налетчики оказались жителями села Челядиново 16 и 26 лет. Парни заявили, что не знали, куда попали, и просто хотели разжиться деревянными кольями для домашнего хозяйства.

Обсуждая ситуацию в соцсетях, крымчане отмечают: от села Челядиново до ближайшей точки охраны моста не менее 15 км, так что забрести туда случайно довольно сложно.

Керчь, Олег Яковенко

© 2023, РИА «Новый День»