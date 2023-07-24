ООО «Газопоставляющая компания «Нафтогаз Украины» объявила о прекращении поставок топлива «последней надежды». Такая информация появилась на официальном сайте компании.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», поставщик «последней надежды» обязан обеспечить непрерывное снабжение потребителей газом в случае ликвидации или банкротства их действующего поставщика. Такие поставки длятся до 60 суток – за это время потребитель должен заключить договор с другим поставщиком. Поставщик «последней надежды» утверждается на три года.

Правительство Украины определило «Нафтогаз» поставщиком «последней надежды» 22 июля 2020 года. Вчера срок этих обязательств истек.

«Учитывая окончание установленного законом срока, начиная с 23.07.2023 года у ООО «ГК «Нафтогаз Украины» будут отсутствовать основания и техническая возможность обеспечить потребителей поставщика «последней надежды» необходимыми объемами природного газа», – заявили в компании.

В «Нафтогазе» отмечают: в роли поставщика «последней надежды» компания обеспечивала газом более 9 млн домохозяйств, а также почти 8 тыс потребителей различных компаний и предприятий, в том числе работающих в сфере продовольственной безопасности и обороноспособности.

Киев, Платон Ефимчук

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