В Госдуму внесут законопроект о легализации гостевых домов Крыма и Кубани

В Госдуму внесут законопроект о легальном добавлении гостевых домов Краснодарского края, Крыма и Севастополя в специальный реестр туринфраструктуры.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проблема легализации малых средств размещения актуальна для всего юга России и ряда других регионов: нелегализованный номерной фонд исчисляется десятками тысяч.

Мини-отели, расположенные в частных домах, оказались вне закона в 2019 году, когда вступил в силу запрет на использование жилых помещений для размещения постояльцев и отдыхающих. Сейчас закон рассматривает малые средства размещения в качестве обычных жилых домов. Если их владельцы хотят пустить постояльцев, им приходится вместо договоров проживания заключать с гостями договоры аренды, что ограничивает перечень предоставляемых услуг. Например, на территории частного дома запрещено организовывать пищеблок, за нарушение предусмотрены штрафы.

Если хозяев мини-отелей и гос­тевых домов хотят узаконить бизнес, они могут попытаться придать своему средству размещения статус гостиницы. Но здание, которое проектировалось и строилось как жилой дом, не может соответствовать гостинице по техническим нормам.

В итоге если, до пандемии доля «серого» рынка средств размещения, по оценкам экспертов, составляла около 60%, то сейчас доходит до 75%. Наиболее проблемными считаются Крым, Севастополь и Краснодарский край.

Так, на Кубани из 10 тысяч средств размещения 705 – это гостевые дома. В Республике Крым насчитывается около 9 тысяч гостевых домов с общей емкостью в 70 тысяч номеров.

При сопоставлении туристических потоков и налоговых поступлений становится очевидно, что большинство гостевого жилья в этих регионах работает нелегально.

«Это очень ожидаемый законопроект, его много лет никто не мог доработать до нормального состояния, взяты три региона, которые наиболее остро ощущают такую проблематику», – цитирует РИА Новости зампреда комитета Госдумы по туризму Наталью Костенко.

Согласно предлагаемым нормам, для внесения гостевого дома в спецреестр туринфраструктуры нужно, чтобы его собственник жил в этом доме или в доме на участке, где он стоит. Владелец должен быть прописан по адресу гостевого дома или в другом жилье, но только если оно находится на том же участке, что и гостевой дом. При этом в доме должно быть не более 15 комнат для туристов, а площадь всех жилых помещений на участке не может превышать 1 тысячи квадратных метров.

При этом законопроект вводит запрет на рекламу гостевого дома, не находящегося в спецреестре.

«Учитывая особенности разных форм налогообложения, в том числе предельные размеры доходов и налоговые ставки, поступления в бюджеты всех уровней уже в первый год легализации гостевых домов в Крыму составят не менее 600 млн рублей, – отмечал год назад министр курортов и туризма РК Вадим Волченко. – Новый сектор турбизнеса получит прозрачные правила работы и возможность претендовать на государственную поддержку, а отрасль – повышение качества услуг, защиту прав потребителей и безопасный отдых для туристов».

Симферополь, Лиана Макоба

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