Депутаты партии Зеленского ездят в «командировки» в элитные отели на Мальдивах

В Верховной раде Украины разразился скандал: председателя одного из комитетов заметили в элитном отеле на Мальдивах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о руководителе комитата Рады по вопросам бюджета, депутаты от партии «Слуги народа» Юрие Аристове. Его видели в 5-звездочном отеле Waldorf Astoria Maldives Ithaafushi, стоимость проживания в котором обходится более чем в 20 тысяч долларов в неделю. И это без учета питания, которое на островах очень дорогое.

В отеле подтвердили: Аристов действительно у них отдыхал, но уже выехал. Пресс-секретарь депутата и его супруга комментировать ситуацию отказались. Кстати, в Раде считали, что Аристов уехал в командировку.

После того, как выяснились детали этой «деловой поездки» глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что инициирует вопрос немедленного приостановления членства Аристова во фракции.

Киев, Платон Ефимчук

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