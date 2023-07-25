В Крыму пытаются разработать безопасные гербициды

В Крыму пытаются создать безопасные гербициды. Разработкой занимаются ученые КФУ имени Вернадского.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», гербициды – это химические вещества, применяемые для уничтожения растительности. По характеру действия на растения делятся на гербициды сплошного действия, убивающие все виды растений, и гербициды избирательного (селективного) действия, поражающие одни виды растений и не повреждающие другие.

Ученые КФУ решили получить биологически безопасные гербициды, которые при сохранении активности будут проявлять меньшую токсичность.

В ходе исследований ученые получили новое органическое производное 2,4-Д (гербицид из группы синтетических ауксинов), а также его цинковые производные. Оказалось, что многие микроорганизмы воспринимают данное соединение как фактор роста, а некоторые под его воздействием активно размножаются.

«Мы также установили, что эти новые соединения наиболее активно работают в борьбе с двудольными сорняками. Мы отобрали два препарата, которые проявляют максимальную активность, и планируем перевести их на полевые испытания, чтобы подтвердить или опровергнуть полученные в тепличных условиях результаты», – цитирует пресс-служба вуза директора Института биохимических технологий, экологии и фармации КФУ имени Вернадского Алексея Гусева.

Исследования продлятся несколько лет, в ходе которых ученые будут изучать воздействие препарата на микроорганизмы в почве и его влияние на урожайность.

Симферополь, Лиана Макоба

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