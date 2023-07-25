Крым и Севастополь оказались наименее закредитованными регионами России

Крым и Севастополь возглавили пятерку регионов России с наименьшей закредитованностью населения. Рейтинг составлял Центробанк.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», крымчане тратят на погашение кредитов 8% от суммы дохода, севастопольцы – 9%. В пятерку так же вошли Дагестан, Чечня и Ингушетия.

Отметим, что по данным на 1 апреля в Севастополе так же отмечался наименьший процент просроченных кредитов – всего 1,9%, а сумма просрочки составляла 696 млн рублей. В Крыму было зафиксировано 3% просроченных кредитов на общею сумму 3 млрд 165 млн рублей.

Наибольшая долговая нагрузка граждан в Тыве – 115% от дохода.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»