Правительство РФ продлило сроки восстановления Крымского моста

Правительство России продлило сроки восстановления Крымского моста. Соответствующий документ опубликован 25 июля на портале правовой информации.

Как уже сообщал «Новый День», 8 октября 2022 года на Крымском мосту был совершен теракт, в ходе которого были повреждены несколько пролетов автомобильной и железнодорожной частей переправы.

В начале декабря, после проведенных восстановительных работ, транспорт пустили по правой стороне автодорожной части моста и начали приводить в порядок левую часть.

Полностью ремонт автомобильного моста завершили в конце февраля. Железнодорожную часть обещали восстановить к июлю.

Работы завершились в мае. Однако в ночь с 16 на 17 июля был совершен новый теракт, приведший к повреждению дорожного полотна.

В связи с необходимостью возобновления ремонтных работ после оценки объема разрушений было принято решение продлить сроки восстановления до 31 декабря 2023 года.

Москва, Игорь Юров

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