В Крыму отмечен резкий рост популяции черных вдов

На Крымском полуострове отмечен резкий рост популяции пауков-каракуртов. Об этом заявил профессор кафедры экологии и зоологии КФУ имени Вернадского Сергей Иванов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», каракурт – вид пауков из рода черных вдов. На животных и человека нападает в случае угрозы. Яд этого паука опаснее змеиного и действует мгновенно: человек ощущает жгучую боль, которая уже через 10-15 минут распространяется по всему телу. Обычно больные жалуются на невыносимые боли в области живота, поясницы, грудной клетки. Характерно резкое напряжение мышц брюшного пресса. Общее отравление проявляется такими симптомами, как одышка, учащение пульса, головокружение, головная боль, тремор, рвота, бледность или гиперемия лица, потливость, чувство тяжести в грудной или подложечной области, бронхоспазм, задержка мочеиспускания и дефекации. Психомоторное возбуждение на поздних стадиях отравления сменяется глубокой депрессией, затемнением сознания, бредом. Известны смертельные случаи у людей и сельскохозяйственных животных.

Каракурт любит степи, песок и жару. На полуострове его чаще всего можно встретить в степных районах с наименьшей растительностью. Паук весьма плодовит: самка способна откладывать до 700 яиц. При этом раз в 10-12 лет отмечаются вспышки его размножения.

При укусе каракурта медики советуют прижечь ранку зажженной спичкой не позднее двух минут после укуса и немедленно обратиться к врачу для введения противоядия.

Симферополь, Лиана Макоба

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