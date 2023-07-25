В Крыму к среднему классу относится менее 4% населения

Крым и Севастополь не могут похвастаться благосостоянием населения: даже к среднему классу на полуострове можно отнести менее 4% семей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», под средним классом в России подразумеваются семьи, которые могут позволить себе покупку автомобиля и квартиры, соответствующей размеру семьи, а также качественный ежегодный отпуск, при этом после ежемесячных выплат по кредитам на автомобиль и жилье для повседневных расходов у них должно оставаться не менее двух региональных прожиточных минимумов на человека. Кроме того, такие семьи могут ежемесячно формировать небольшие сбережения на непредвиденный случай.

Согласно результатам исследования РИА Рейтинг, в целом в России среди семей, где есть хотя бы один работающий человек, сегодня к среднему классу можно отнести 11%. В 2022 году доля среднего класса составляла 11,5%, а в 2019 году – 14,2%.

В текущем году лидером стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где к среднему классу можно отнести более 39% жителей. В первую пятерку также вошли Чукотка, Магаданская область, Москва и Сахалин.

Республика Крым и Севастополь заняли соответственно 71 и 75 места. В РК к среднему классу можно отнести только 3,9% семей (0,4% от общего числа в России), а в Севастополе – 3,6% (0,1% от общего числа в России).

Симферополь, Лиана Макоба

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