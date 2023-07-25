В Крыму продлили срок подачи гаражными кооперативами заявления о предоставлении земли

В Крыму продлили срок подачи гаражными кооперативами заявления о предоставлении земельного участка. Об этом сообщила министр имущественных и земельных отношений РК Лариса Кулинич.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», необходимость продления объясняют тем, что мероприятия по оформлению гаражными кооперативами прав на земельные участки, в границах которых расположены гаражи, возведенные до вступления в силу Федерального конституционного закона, в настоящее время в полном объеме не завершены по ряду определенных причин, в числе которых необходимость корректировки границ земельного участка, а также сложности при выполнении кадастровых работ.

«Таким образом, закон позволит завершить мероприятия по оформлению гаражными кооперативами прав на земельные участки, находящиеся в собственности Республики Крым или муниципальной собственности, в границах которых расположены гаражи, возведенные до вступления в силу Федерального конституционного закона», – прокомментировала Кулинич.

Срок оформления продлили до 1 марта 2024 года.

Симферополь, Олег Яковенко

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