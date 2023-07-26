Где-нибудь когда-нибудь: Ялтинский международный экономический форум снова перенесли

Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) снова перенесли – на этот раз на неопределенный срок.

Как уже сообщал «Новый День», форум впервые был организован в 2015 году и в течение 5 лет проводился в апреле.

В 2020 году, в связи с эпидемией коронавируса, мероприятие отменили. В 2021 году собирались провести в первых числах ноября, но коррективы внесли активизировавшийся ковидный штамм «дельта» и объявившийся штамм «омикрон». Форум решено было провести в апреле 2022 года. Но «в связи с нестабильной международной ситуацией» мероприятие перенесли на четвертый квартал, а потом на 2023 год.

В марте текущего года глава РК Сергей Аксенов сообщил: «В этом году проведение Ялтинского международного экономического форума планируется в Москве в связи с определенными логистическими особенностями». Мероприятие назначили на 29-30 сентября.

Но теперь Аксенов подписал распоряжение о переносе форума на более поздний срок. Причины переноса и новые даты проведения пока не уточняются.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2023, РИА «Новый День»