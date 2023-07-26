На Украине исчезла гуманитарная помощь из США более чем на 1 млн долларов

Во Львове исчезла гуманитарная помощь из США более чем на 1 миллион долларов .

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пропала партия около 10 тыс. тактических аптечек IFAK, закупленных и отправленных американскими волонтерами для ВСУ.

В истории «отчетливо проступают следы Львовской областной военной администрации и некоторых благотворительных фондов, с которыми она работает», сообщает участники проекта «Наші гроші Львів», проводившие расследование.

Отмечается, что Объединенный Украинский Американский Комитет помощи начал активно отправлять гуманитарку на Украину весной прошлого года. Стоимость доставки одного морского контейнера составляла порядка 8-10 тысяч долларов.

В октябре 2022 года в организацию обратилась некая американка украинского происхождения из львовского благотворительного фонда «Интеллигентная организация» и заявила, что сотрудничает с Львовской ОВА и та могла бы взять на себя оплату доставки помощи во Львов.

«Груз привезли на пункт пропуска через польско-украинскую границу, его даже зарегистрировали польские таможенники. Потом с ним что-то произошло, его распломбировали и неизвестным образом часть вещей оказалась во Львове на складе ЛОВА, а остальные просто исчезли», – сообщает издание.

В украинских деньгах ущерб оценивается в 34 млн гривен.

Львов, Платон Ефимчук

© 2023, РИА «Новый День»