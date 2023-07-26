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Среда, 26 июля 2023, 16:41 мск

Новости Крым

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В Крыму резко испортится погода

В Крыму снова портится погода.

Как сообщили РИА «Новый День» в ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в связи с прохождением южного циклона и холодного фронтального раздела во второй половине дня и до конца суток 27 июля, в течение суток 28 июля в Крыму ожидается резкое изменение погоды: ливневые дожди, местами очень сильные (более 30 мм), грозы, град, усиление юго-западного с переходом на северо-западный до 23-28 м/с, в горах 30-35 м/с.

Температура воздуха днем 28 июля понизится на 10-12 градусов и составит 20-25 градусов.

28-29 июля на реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,5-1,5 м без достижения опасных отметок.

При этом до 29 июля на полуострове сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»

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