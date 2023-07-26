Глава СБУ официально признал ответственность за теракт на Крымском мосту в октябре 2022 года

Глава СБУ Василий Малюк признал ответственность его службы за теракт на Крымском мосту 8 октября 2022 года.

Как уже сообщал «Новый День», утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту взорвался грузовик и загорелся состав с горючими материалами. В результате были повреждены несколько пролетов автомобильной и железнодорожной частей переправы.

По делу о взрыве задержали 8 человек – 5 россиян и 3 граждан Украины и Армении. Им инкриминируют совершение преступления, предусмотренного п.п. «а, б, в» ч. 2 ст. 205 (террористический акт) Уголовного кодекса РФ.

«Это теракт, который готовили украинские спецслужбы, и целью этого было уничтожение крупного объекта гражданской инфраструктуры», – заявил на следующий день после взрыва глава СК РФ Александр Бастрыкин. Однако власти и спецслужбы Украины официально свою причастность к инциденту не признавали.

Но сегодня глава Службы безопасности Украины Василий Малюк прокомментировал в телеэфире футболку главы «Укрпочты» Игоря Смелянского, которую тот надел на презентацию марки в честь деятельности спецслужбы и ее «вклада в защиту страны» (на футболке изображен пылающий Крымский мост и нанесена надпись «Кто как не мы спалим мосты. СБУ»).

«Мой коллега сегодня одел соответствующую футболку – это одна из наших реализаций, а именно разрушение Крымского моста 8 октября прошлого года», – заявил Малюк, туманно добавив, что СБУ проводит много разных операций, о которых скажут либо «после победы», либо вообще не будут говорить.

Киев, Платон Ефимчук

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