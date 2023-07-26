У берегов Крыма едва не утонула яхта с пассажирами

Яхта с пассажирами едва не утонула у берегов восточного Крыма. Спасательную операцию проводят сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ведомства, яхта «Тата» налетела на затопленный корабль и получила две пробоины. Капитан подал сигнал бедствия.

На помощь вышел пограничный сторожевой корабль «Коршун», также были проинформированы ближайшие к району бедствия суда.

Прибыв на место, пограничники обнаружили, что яхта затоплена уже на 50%. Из трюмов откачали воду и выяснили, что величина и характер пробоин не позволят судну самостоятельно добраться до берега.

Принято решение отбуксировать яхту в порт Кавказ.

Экипаж поврежденного судна и пассажиры не пострадали.

Керчь, Олег Яковенко

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