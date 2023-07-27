В Севастополе и Запорожье появятся филиалы МДЦ «Артек»

В Севастополе и Запорожской области появятся филиалы международного детского центра «Артек» – соответствующее поручение предал правительству РФ президент Владимир Путин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из федерального бюджета на эти цели до конца года выделят 260,1 млн рублей.

В Севастополе филиал организуют на базе детского центра «Корсунь» (он получит 120,4 млн рублей), в Запорожье на территории бердянской «Красной гвоздики» (139,7 млн рублей).

Филиалы «Артека» создаются с целью расширения возможностей для оздоровления и образования детей из разных регионов России и других стран, а также для сохранения и развития культурного и исторического наследия России.

Ялта, Лиана Макоба

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