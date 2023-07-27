В Крыму закрывают доступ на Арбатскую стрелку

В Крыму закрывают доступ на косу Арбатская стрелка – это касается и туристов, и крымчан.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» в пресс-службе погрануправления ФСБ России по Республике Крым, в соответствии с решением республиканского оперативного штаба пропуск гражданских лиц на косу Арабатская стрелка будет запрещен с 20:00 31 июля 2023 года.

В ведомстве уточнили: данные меры вводятся до особого распоряжения и необходимы для локализации угроз безопасности населению республики, а также расположенным на территории полуострова военным и другим объектам.

Ограничения не относятся к сотрудникам и работникам экстренных оперативных служб, следующих по вызову на транспортных средствах. Но доступ для них будет разрешен только в пределах закрепленной за соответствующей службой территории.

Кроме того, на косу смогут проехать специалисты, выполняющие работы оборонного значения или связанные с ликвидацией чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера или особо опасными инфекционными болезнями.

Симферополь, Олег Яковенко

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