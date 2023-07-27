В России предложили вернуться к советской практике организации парков развлечений

В России предлагают вернуться к советской практике организации парков развлечений. Вопрос обсуждался в рамках всероссийского совещания по вопросам развития туризма.

Как передает корреспондент «Новый День», выяснилось, что в стране нет производства оборудования, необходимого для создания круглогодичных парков развлечений. Экс-губернатор Краснодарского края Александра Ткачева сообщил, что, например, в «Сочи Парке» более 20 аттракционов и все они импортные. Чтобы создавать аналоги, соответствующие мировым образцам и стандартам безопасности, нужно строить завод.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин начать с простого:

«В регионах раньше были парки, парки культуры и отдыха, помните? В Подмосковье, где я жил, рядом был парк небольшой. Что там было? Колесо, карусель, простые какие-то тренажеры, обязательно тир. Но было же, производили. Почему сейчас нельзя начать, Александр Николаевич, с простого, то, что не требует больших инвестиций и даже требований безопасности. И потом потихоньку перейти к более сложным вещам», – цитирует Turdom главу правительства России.

Правда, Мишустин не уточнил для каких аттракционов нет требований безопасности. По сути, такие правила должны быть даже для элементарных качелей.

Обсуждая предложение в соцсетях, жители России отмечают, что в провинции до сих пор сохранились и даже находятся в рабочем состоянии аттракционы советского производства, самыми популярными из которых были «Ромашка» и «Орбита». Выпускал их Ейский механический завод «Аттракцион». В XXI век предприятие вошло с неплохими показателями: начал поставлять продукцию за рубеж, участвовал в международных выставках, кроме традиционных аттракционов ввел в производство детские городки и водные горки.

Однако к 2019 году завод перестал функционировать, производство остановлено, оборудование демонтировано, производственные цеха переоборудованы под склады.

Горно-Алтайск, Лиана Макоба

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